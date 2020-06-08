台大公衛今日舉辦抗COVID-19記者會指出，維持社交距離是第一防疫要務，可有效降低82％感染風險。院長詹長權與副院長陳秀熙指出，義大利研究民眾配戴口罩所帶來的防疫效果，實為因視覺刺激後而產生的社交距離；透過配戴口罩後人與人之間自然會加大間距至兩倍以上，形成有效的社交距離防護網，間接避免疫情擴散。

針對昨日陳時中在指揮中心總結期中報告時，提出民眾配戴口罩的比例，若維持在八成以上則可顯著降低感染風險等建議。今日台大公衛學院院長詹長權於抗COVID-19說明會表示，理論上戴口罩可提供足夠保護，但根據義大利相關實驗結果，並非是直接配戴口罩降低新冠病毒傳播率；而是受看見他人配戴口罩的視覺影響，進而與他人保持更逺的距離。

副院長陳秀熙表示，義大利日前利用配戴式隱藏式感應器腰帶，測試戴口罩與所帶來與旁人真正的社交距離的研究，並在人行道（寬163公分）實驗，分別為無配戴口罩、配戴醫療口罩、配戴自製口罩、配戴護目鏡及醫療口罩及配戴護目鏡及自製口罩五種情境，並利用配戴式隱藏式感應器腰帶，要測試與旁邊人真正的社交距離

研究結果發現，有配戴醫療口罩或是DIY口罩的民眾，與其他路人保持的距離長達120公分，而未配戴醫療口罩或是DIY口罩的民眾，反而較為靠近，行人之間距離僅59公分，有戴口罩的民眾，反而比沒配戴的民眾維持兩倍的距離。陳秀熙表示，可見戴口罩還有視覺刺激可使社交距離增加。

陳秀熙也呼籲「在疫苗與藥物尚未發展問世時，社交距離與個人的防護都還是很重要」。無論室內外都應謹記勤洗手、盡量配戴口罩、減少與不確定對象接觸，避免碰觸臉部等防護措施，建立良好個人衛生習慣並遵守「防疫新生活運動」，才可防堵未來秋冬可能捲土重來的新冠疫情。

(中時 )