邊境陸續開放，未來國人戴口罩是否為開邊境的關鍵？衛福部長陳時中今天表示，未來外籍人士入境將普篩，陰性才會准許入境，畢竟政府對外國人沒有醫療義務，若放發病案例進來，會成為社區防疫的破口。

陳時中說，外國人入境和國人入境不同，未來在機場入境時，會針對外國人全面篩檢、要求PCR證明，陰性才會開放入境，入境後會根據活動需要性，做定期篩檢跟自主健康管理。

陳時中說，機場普篩有其意義在，但也別以為普篩完後就結束，以過去經驗，台灣在機場檢疫抓了100多個案例，居家檢疫也有100多個，居家檢疫要結束時也發現一些人，只要層層把關、層層過濾，多方仔細檢視就能讓疫情得以控制，台灣也有56天無本土案例。

陳時中強調，台灣對外國人開放一定要普篩，先前國人未普篩是因為政府對國人有醫療義務，有病本來就要醫，所以不用普篩，但政府對外國人無醫療義務，任意放進來會造成社區破口。

(中時 )