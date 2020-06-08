今天是國際海洋日，行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，大家有覺得擁有上千公里海岸線的台灣「又台又灣」嗎？為迎接疫情過後的經濟復甦，他已親自主持3次跨部會「向海致敬」會議，希望台灣世世代代能親近海、了解海、享受海。

罷韓案後，國民黨立委陳以信有關高雄「又高又雄」的發言引起論戰，蘇揆今在臉書提及國際海洋日，也跟上時事，提及相關內容。

蘇揆在臉書說，境內鬆綁的後的第一個上班日，要用影片來感謝防疫國家隊日夜接力、嚴管邊境的努力，也要感謝口罩國家隊一呼百應、公而忘私的辛勞。台灣可以沒封城、沒停課、沒出現大規模社區感染而安然走出疫情，要給全體第一線人員大大的感謝。

他表示，當世界有困難，台灣不但能照顧好自己，而且還能出力幫忙，相挺其他正受疫情所苦的國家。

蘇揆也說，為了迎接疫情過後的經濟復甦，他也已親自主持三次「向海致敬」的會議，未來要整合14個部會的力量，改善各項軟硬體，讓身為海洋國家的台灣世世代代，能夠親近海、了解海、享受海，也讓國際觀光客更喜歡來。

(中時 )