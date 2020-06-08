館長陳之漢辱罵吳宗憲三字經案上午開庭，館長庭訊一開始就表明要為自己罵髒話認罪，但其他可受公評部分，因為吳宗憲也有罵，但自己被抓到罵髒話就認了，不過吳宗憲罵網紅是個屁，「這也要我吞。」

法官說，偵查過程或許氣氛比較緊張，館長當時也不認為自己有錯，但現在態度轉好，願意認罪，希望雙方能放下心結，吳天王是演藝圈前輩，電視上的形象也不是窮追猛打的個性，公然侮辱罪也沒判法判很重，與其撕破臉，不如原諒，看吳能不能到法院來一趟，把事情處理好，和解對雙方的公共評價也好。

吳宗憲的律師楊立行庭訊時陳述，吳的想法很清楚，就是不願和解，但法官與檢察官還是當庭力勸繼續溝通朝和解方向努力。法官詢問館長是否願意道歉，館長說，他願意針對髒話部分道歉，但可受公評部分，吳宗憲也有罵他，他們在這議題中討論很多，吳要抓他髒話部分提告，他也就認了，但他罵網紅資質差、是個屁「，這也要我吞？」

館長強調，這件事不是他挑起的，是吳宗憲先罵網紅的，他才會罵回去，法官要他在庭上道歉，但他現在就可以道歉，「我講垃圾話我不對，髒話部分我跟你吳宗憲道歉」，但法院是一種理，社會在走又是一種理，最後還說：「他天王耶，深不可測，我們小不拉嘰。」

法官趕緊緩頰說，講這些都無助和解，道歉不是要館長難堪，而是修復雙方關係，希望館長不要誤會，館長先前很多妨害名譽不起訴的案例，其實都是走在邊緣，熱心參與公共議題是好事，但館長肩負這樣的責任，其實不用走鋼索，話出口前可以再想一下。

館長庭後受訪表示，如果和解沒有結果，法官判多少錢，他就再捐多少錢，但吳宗憲民事另求償100萬，這是不可能的，人家講他殺人、放火、搶劫、毒品犯，才區區30萬，他罵一個三字經就中了。罵髒話當然不對，他願意公益捐是要給社會大眾看，他做人做事有擔當。

(中時電子報)