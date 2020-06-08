台61線最美日落大道，因腹地不足，民眾站在路中搶拍懸日美照，險象環生。〔謝明俊攝〕

未來規畫停車場結合觀景台。〔謝明俊攝〕

未來夕陽觀景台將利用新埔聯絡道東端空地興建。〔謝明俊攝〕

為解決全台最美日落大道台61通霄新埔聯絡道，民眾搶拍懸日美照安全問題，苗栗縣政府與公路總局共同研議，將在聯絡道東端空地，興建停車場及觀景台，苗栗縣長徐耀昌8日上午前往現場會勘，希望第一期工程完成後，能提供遊客更安全賞看夕陽的場所。

台61線通霄新埔聯絡道，自從獲選公路總局最美賞夕陽公路後，吸引許多遊客前來拍攝懸日照，由於現場路段腹地不足，造成許多遊客違規停車，甚至為拍攝最佳畫面，遊客冒險站在路中，險象環生，警方為維持道路安全，派員前往開單告發違停，也引發不少民怨，苗栗縣政府因而籌畫解決。

經過縣府文觀局長林彥甫與公路總局第2區工程處會商後，提出通霄鎮日落大道環境營造計畫，分成2期工程進行，第1期工程是由公路總局撥用新埔聯絡道東端閒置空地約0.2公頃，興建停車場及觀景台，提供民眾安全觀賞夕陽及拍照使用。

全台最美日落大道通霄台61線新埔聯絡道將設停車場觀景台。（謝明俊攝影）

林彥甫指出，第1期工程是向交通部觀光局爭取經費1200萬元興建，預計8月可以動工，一個月工期可完成。第2期計畫則擴大面積至1.5公頃，將規畫超商、咖啡館、公廁、觀景台等設施，但其中有包含私人土地及墳墓，將全力協調徵收及遷移後實施。

苗栗縣長徐耀昌非常關心這項議題，8日一早特別前往現場實勘，包括立委陳超明辦公室執行長邱俐俐、通霄鎮長陳漢志、縣議員張顧礫、徐永煌及陳品安助理等都到場會，徐耀昌希望未來工程完工後，能與週邊的拱天宮等知名景點結合，形成一個完整的旅遊帶，讓更多遊客願意來此遊玩。

(中時 )