杏仁哥遭警方押上車帶走。（圖／摘自杏仁哥臉書）

高雄市議長許崑源墜樓身亡，王浩宇臉書一篇PO文引發眾怒，桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等人，號召今（8）日下午前往王浩宇服務處「集合」。對此，警方不敢大意，提早到場戒備，但現場仍聚集大批抗議民眾，場面一度失控，而杏仁哥因與警方發生衝突遭押走。

王浩宇昨日在臉書表示，因接獲警方韓粉杏仁哥等集會情資，會有丟水球、雞蛋的可能，為避免造成衝突，服務處暫停服務一天。

稍早杏仁哥在臉書直播，怒吼「王浩呆，恁北來找你了」，沿路民眾大喊「杏仁哥加油」、「王浩宇出來」、「王浩呆有種下來」、「替許議長報仇」、「罷免王浩宇」。

現場可見大批警力駐守，民眾舉牌抗議，警方不斷呼籲民眾冷靜，但場面仍持續失控，怒吼聲不斷。杏仁哥在直播中不斷怒吼，痛罵王浩宇，還詢問一旁民眾「我的蛋呢？我的蛋呢？」，隨後遭警方押上車帶走，抗議民眾也上前阻攔，直說「不要帶走他」、「不要抓走他」。

韓粉集結王浩宇服務處丟雞蛋砸水球場面火爆。(呂筱蟬攝)

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