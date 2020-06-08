IC測試載板廠雍智科技（6683）受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求暢旺，2020年5月合併營收續「雙升」、連3月改寫新高。法人看好雍智第二季營收可望高檔續揚、續戰新高，下半年營運動能續強，全年營收可望維持高成長。

在績優題材激勵下，雍智今（8）日股價開高後放量開飆，一度飆升9.52％至276元，創下上櫃以來新高價。不過，由於2個多月來股價已飆漲近1.39倍，漲勢隨後因調節賣壓出籠而收斂，截至午盤維持逾2％漲幅。

雍智2020年5月自結合併營收達1.03億元，較4月0.97億元成長6.63％、較去年同期0.63億元成長達62.36％，連3月改寫歷史新高。累計1～5月合併營收4.47億元，較去年同期3.14億元成長42.06％，續創同期新高。

雍智5月營收連3月改寫新高，主要受惠智慧型手機晶片測試的後段測試載板需求增加，以及電源管理、WiFi 6、射頻晶片等老化測試載板等訂單優於預期。由於訂單能見度高，法人看好雍智第二季營收可望高檔續揚、續戰新高。

展望後市，雍智董事長李職民在致股東報告書中表示，雖然受中美貿易戰持續、新冠肺炎疫情等利空衝擊，使市場對今年總體經濟產生悲觀疑慮，但5G商轉已成為未來主流趨勢，相關應用仍會快速發展，半導體相關產業不會因短期不利因素而減緩研發及布局。

李職民指出，針對IC測試載板及老化載板，將持續與客戶合作提高IC封測設計及可靠度測試技術門檻，並新增產線降低成本、擴大市占率。同時，投注相當心力研發的晶圓探針卡已有不少客戶採用，有機會成為新成長動能，對今年測試載板需求維持樂觀成長趨勢。

(時報資訊)