國票投顧表示，從基本面與題材面選股，開始關注第3季能見度高、第4季具轉機題材股為投資主軸，短期操作為主，中長期操作主軸若5G 概念股因華為事件而大跌的話，建議站在買方，推薦族群以半導體、CCL/PCB、伺網通，高速傳輸與5G手機為主。

展望本周台股，國票投顧指出，除聚焦外資在期、現貨籌碼變化、新台幣匯率走勢外，資金效應下，美中在香港議題上的角力頓為利空不跌，市場資金轉進第4季量產蘋概股與最壞情況已過的車用族群，看好資金寬鬆大盤下檔風險有限，短期大盤維持驚驚漲格局，第3季庫存調整恐等至7月實質看到才會被當作獲利了結賣壓主因，選股不選市為最高指導原則。

國票投顧本周新增4檔推薦個股包括：聯茂5月營收續創高，第3季可望受惠擴產效應，股價基期相對低；原相因Switch持續上修，有利於第3季營運轉強，股價基期偏低；南電及欣興主因受惠於5G基地台佈建趨勢，下半年營運強勁，股價已反映華為禁令影響；另移除2檔推薦: 泰鼎-KY及閎康 短期股價已部分反映利多。

國票投顧表示，除了上述4檔個股外，還有金像電、義隆電、晶技、新日興、力致、華擎、譜瑞-KY、聯茂、瑞祺電、勤誠等13檔，是本周推薦的股票。

(工商 )