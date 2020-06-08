你是 iPhone 11 系列用戶嗎？近日在不少 iPhone 用戶網路討論區，還有社群平台上，都出現不少 iPhone 11 系列手機用戶抱怨螢幕變綠的災情。實際觸發「綠螢幕」的條件不一，而蘋果最新的 iPhone 11 系列用戶是主要的受災戶。目前蘋果尚未正式回應。更悲慘的是若遭遇類似問題，還沒有明顯有效的解決方法！
根據《MacRumors》報導，近期不少 iPhone 用戶論壇上開始出現用戶抱怨螢幕變綠的情況。整理之後發現，用戶抱怨 iPhone 螢幕變綠會發生在以下情況，包含：解鎖後幾秒之後螢幕變路、把手機設定成深色模式(Dark Mode，桌布、App(若有支援)、設定等介面會轉為深色模式)或是啟用夜覽(Night Shift，螢幕色溫可調整，在夜間降低螢幕藍光)後最明顯；也有用戶指出在將螢幕亮度調到最低的情況下會發生。
上述「綠螢幕」災情，主要發生在 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 手機用戶中，但也有 iPhone X 用戶抱怨出現綠螢幕的情況。有部分用戶指出是在手機升級到 iOS 13.4.1 之後出現問題(目前 iOS 最新正式版為 13.5.1)，有部分用戶在將 iPhone 重新設定後，恢復了正常，但這個解決方法似乎不是所有人的適用；有說法指出此述情況在 iOS 13.5.1、iPadOS 13.5.1 的版本仍舊持續出現(升級到最新版本也無法解決)。
外媒報導，蘋果並沒有針對此事進行回應。但若是與 iOS 有關，那麼軟體更新後將有望解決。蘋果先前已經釋出 iOS 13.5.1、iPadOS 13.5.1 正式版來解決被駭客團隊用來越獄的零日漏洞。目前，iOS 13.5.5、iPadOS 13.5.5 的第一個測試版(beta 1)都已經釋出，這能否解決部分 iPhone 用戶遭遇的綠螢幕問題，得等蘋果釋出正式版後才能確認。
看見 iPhone 11 系列等手機出現綠螢幕災情，不禁令人聯想到前陣子三星 Galaxy S20 Ultra 也出現過的類似情況。當時是因為將螢幕更新率調到 120Hz，並且調低螢幕亮度的軟體 bug 所致(目前三星已推送軟體更新來修復)。iPhone 11 系列、iPhone X 在不支援 120Hz 螢幕更新率，為何也爆出綠螢幕問題，會不會跟恰巧都使用三星 AMOLED 螢幕有關，令人好奇。
而除了上述災情外，也有用戶在 Apple Communities 討論區中表示，他所用的 iPhone 8 在升級到 iOS 13.5.1 之後，出現 Apple Watch Series 3 無法與之配對的問題。同時也有網友反應，他的 iPhone 6s Plus 升級到 iOS 13.5.1 之後無法跟自己 Apple Watch Series 4 配對。蘋果客戶服務指出，這是 iOS 的軟體問題，需要等候 iOS 升級來解決。建議如果使用 Apple Watch 的消費者，或可暫緩升級 iOS 13.5.1，避免手錶難以與手機配對，造成生活上的不便。
(科技)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。