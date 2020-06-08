你是 iPhone 11 系列用戶嗎？近日在不少 iPhone 用戶網路討論區，還有社群平台上，都出現不少 iPhone 11 系列手機用戶抱怨螢幕變綠的災情。實際觸發「綠螢幕」的條件不一，而蘋果最新的 iPhone 11 系列用戶是主要的受災戶。目前蘋果尚未正式回應。更悲慘的是若遭遇類似問題，還沒有明顯有效的解決方法！

根據《MacRumors》報導，近期不少 iPhone 用戶論壇上開始出現用戶抱怨螢幕變綠的情況。整理之後發現，用戶抱怨 iPhone 螢幕變綠會發生在以下情況，包含：解鎖後幾秒之後螢幕變路、把手機設定成深色模式(Dark Mode，桌布、App(若有支援)、設定等介面會轉為深色模式)或是啟用夜覽(Night Shift，螢幕色溫可調整，在夜間降低螢幕藍光)後最明顯；也有用戶指出在將螢幕亮度調到最低的情況下會發生。

上述「綠螢幕」災情，主要發生在 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 手機用戶中，但也有 iPhone X 用戶抱怨出現綠螢幕的情況。有部分用戶指出是在手機升級到 iOS 13.4.1 之後出現問題(目前 iOS 最新正式版為 13.5.1)，有部分用戶在將 iPhone 重新設定後，恢復了正常，但這個解決方法似乎不是所有人的適用；有說法指出此述情況在 iOS 13.5.1、iPadOS 13.5.1 的版本仍舊持續出現(升級到最新版本也無法解決)。

My iPhone 11 Pro does the green screen! I have a feeling it’s related to dark mode. Have mine set to ‘auto’, and the green screen issue only happens at night to me... — Mojo (@Mojolatte) May 21, 2020

Hey there! We’d be happy to take a look at this with you. What iPhone model do you have? Is the green screen intermittent? What happens if you restart the device? — Apple Support (@AppleSupport) June 6, 2020

Thanks for providing that information. Is the entire screen green or does it appear in a certain area? Please send us a DM so that we can find out more about this issue and work with you on resolving it. https://t.co/GDrqU22YpT — Apple Support (@AppleSupport) June 6, 2020

外媒報導，蘋果並沒有針對此事進行回應。但若是與 iOS 有關，那麼軟體更新後將有望解決。蘋果先前已經釋出 iOS 13.5.1、iPadOS 13.5.1 正式版來解決被駭客團隊用來越獄的零日漏洞。目前，iOS 13.5.5、iPadOS 13.5.5 的第一個測試版(beta 1)都已經釋出，這能否解決部分 iPhone 用戶遭遇的綠螢幕問題，得等蘋果釋出正式版後才能確認。

看見 iPhone 11 系列等手機出現綠螢幕災情，不禁令人聯想到前陣子三星 Galaxy S20 Ultra 也出現過的類似情況。當時是因為將螢幕更新率調到 120Hz，並且調低螢幕亮度的軟體 bug 所致(目前三星已推送軟體更新來修復)。iPhone 11 系列、iPhone X 在不支援 120Hz 螢幕更新率，為何也爆出綠螢幕問題，會不會跟恰巧都使用三星 AMOLED 螢幕有關，令人好奇。

Apple Communities 討論區有使用者指出，iPhone 升級到 iOS 13.5.1 之後，自己的 Apple Watch 無法跟手機配對。(摘自Apple Communities )

而除了上述災情外，也有用戶在 Apple Communities 討論區中表示，他所用的 iPhone 8 在升級到 iOS 13.5.1 之後，出現 Apple Watch Series 3 無法與之配對的問題。同時也有網友反應，他的 iPhone 6s Plus 升級到 iOS 13.5.1 之後無法跟自己 Apple Watch Series 4 配對。蘋果客戶服務指出，這是 iOS 的軟體問題，需要等候 iOS 升級來解決。建議如果使用 Apple Watch 的消費者，或可暫緩升級 iOS 13.5.1，避免手錶難以與手機配對，造成生活上的不便。

(科技)