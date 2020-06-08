安南醫院引進包皮槍手術，手術與復原快，但無健保給付。（安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

安南醫院引進包皮槍手術，手術與復原快，但無健保給付。（安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

台灣每5人就有1位曾有包皮過長問題，傳統人工手術、復原過程較久，雷射切割可減少出血與受傷，最新的包皮槍手術只要10分鐘，可切除與止血同步進行，是最不疼痛且復原快速的方式。

37歲陳先生因其生殖器經常紅腫、發癢，到安南醫院求診，經診斷，即包皮過長造成龜頭包皮發炎，決定接受手術來改善包皮發炎問題。

8歲郭小弟弟日前透過學校健康檢查發現包莖問題，家長陪同就診。醫師建議先藥物治療不動刀，通常等到青春期過後，約有6成病人包莖情況會自動改善。

安南醫院泌尿科醫師林育緯表示，包莖情況未必非得需要動手術，若勃起後龜頭可以正常露出且不會有不適感，只要平時做好清潔就可以包莖問題，若嚴重影響日常生活，建議手術治療。

包莖手術有3種方式，傳統的「包皮環切手術」是使用刀片切除多餘包皮，術中電燒止血後再加以縫合，手術時間約1小時，術後復原時間約2至4周。第2種為雷射切割來代替傳統刀片，優點是減少電燒傷害與出血，但手術跟復原時間略同傳統包皮手術。

安南醫院引進最新的包皮槍手術，切除與止血可同步進行，手術時間約十分鐘，術後復原約二周，相較於傳統手術方式較不疼痛且復原快，缺點是無健保，一次收費近3萬元。

林育緯指出，包莖容易造成生殖器藏汙納垢，除會發炎外，也比較容易罹患性病如菜花、愛滋病等，嚴重者甚至還可能演變為陰莖癌。呼籲男性作好生殖器清潔衛生，避免細菌感染。

(中時 )