歷經工作室大火，不少戲碼的道具、布景皆付之一炬，但綠光劇團仍維持原定計畫，在下半年如期開演《人間條件6》。綠光劇團表示，會將「布景道具一件一件做回來，排除萬難，如期演出，信守與觀眾的承諾。」

剛度過疫情難關，綠光劇團及姐妹團紙風車劇團便迎來下半年道具重製的考驗，外界在這3天也湧入臉書粉絲專頁紛紛留言，希望予以幫助。綠光劇團與紙風車劇團在今（8）日發佈火災後續說明，表示紙風車及綠光劇團決定暫不主動設立專戶勸募，希望能以自己的力量為孩子站起來，實實在在地做，慢慢地還，「我們不會哀聲嘆氣，不怕挫折！因為我們有那麼多貴人朋友在關心支持。同時也請大家再給我們一點時間，排除萬難把一件一件的佈景道具做回來，將一齣戲一齣戲做回來，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾！ 」

對希望幫助劇團的民眾，綠光及紙風車劇團表示，眾多關心與慰問點滴在心，「感謝一直陪伴在我們身邊的您們。如果您願意，請以參與紙風車活動、進劇場看戲或是申辦紙風車認同卡的方式，繼續給予我們支持與鼓勵。 」

《人間條件6》將於8月28日起，陸續於國家戲劇院、台中國家歌劇院、高雄衛武營歌劇院、台南文化中心陸續上演。

(中時 )