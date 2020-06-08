礁岩魚（rockfish）由這個角度看起來超像男性生殖器。（照片來源：Storytrender）
礁岩魚（rockfish）由這個角度看起來超像男性生殖器。（照片來源：Storytrender）

逛水族館遇到「性騷擾」？美國一名女子在逛水族館時，竟被一條魚嚇到差點站不穩，因為這條魚的樣子，超像一個「巨型陽具」，而且還越靠越近，女子拍下該魚照片上傳網路，眾多網友也被嚇翻。

美國32歲女子瓦倫（Stephanie Walen）日前到奧勒岡州 （Oregon）紐波特市（Newport）的奧勒岡海岸水族館 （Oregon Coast Aquarium）遊玩，原本以為這是一趟紓壓放鬆行程，豈料竟然變成了「驚嚇」行程。

據英國《太陽報（the Sun）》報導，瓦倫當時站在大型水族箱前觀賞，突然，一個龐然大物朝她越靠越近，重點是，這個龐然大物活脫脫就是個「巨型男性生殖器」！驚嚇不已的瓦倫拍下照片，並分享到社群媒體。

眾多網友也被照片驚呆，紛紛留言：「這真的是生殖器還是什麼陰莖魚？」。不過瓦倫看到的並不是「陰莖魚」，而是「礁岩魚」，「陰莖魚」另有其「魚」，學名是「單環刺螠」（Urechis unicinctus），俗稱海腸，去年美國加州的海灘，曾出現成千上萬的「陰莖魚」佈滿海灘上，十分壯觀。

文章來源：太陽報
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(中時電子報)

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