韓粉集結王浩宇服務處丟雞蛋砸水球場面火爆。(呂筱蟬攝)

韓粉集結王浩宇服務處丟雞蛋砸水球場面火爆。(呂筱蟬攝)

桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥等，在網路上浩朝民眾聲援，要8日下午將近200多人，集結在王浩宇服務處門前抗議，王浩宇事先得到消息，今天服務處沒有開門，不少激動民眾甚至丟雞蛋，還往警察身上砸水球，抗議民眾被警察抬出抗議會場，場面相當火爆。

抗議民眾拿著哀悼高雄市議長的標語，並大喊王浩宇的良心被狗咬，要罷免王浩宇下台，桃園市議員詹江村、黃敬平等人到場聲援，詹江村還帶頭往王浩宇服務處門口丟雞蛋，場面一度失控。

忠實韓粉之一杏仁哥，也在現場丟雞蛋，隨即被警方帶離現場，民眾情緒按奈不住，與警方發生幾波衝突，還群聚手中拿著雞蛋一觸即發。詹江村表示，王浩宇就是一個沒人性的人，好幾次都拿遺憾的事件大作文章，殊不知自己也是即將要被罷免的對象，詹還號招民眾改往王豪宇豪華農舍前抗議，一行人目前正轉移陣地抗議，警方也緊急派員前往維護秩序。

(中時 )