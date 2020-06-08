罷捷連署服務處今天擠爆人潮，1個小時突破百份連署書。（柯宗緯攝）

罷捷連署服務處今天擠爆人潮，1個小時突破百份連署書。（柯宗緯攝）

罷捷連署發起人王先生（左）表示，目標在高雄市長補選前罷掉黃捷。（柯宗緯攝）

罷韓過關後引爆「報復性罷免」潮，高雄市時代力量議員黃捷被當成頭號目標，「罷捷」連署今（8）日重新開跑，一早就湧入大批民眾加入連署，1小時破百份，令主辦方信心大振，宣布連署書要衝到4萬份，目標在高雄市長補選前罷掉黃捷。黃捷在臉書說，若被罷「不戀棧」，今又出面回應，自己被當成箭靶，報復性攻擊的對象，覺得很遺憾。

「罷捷」連署5月因避免與罷韓案起衝突，而宣布暫時停止，但隨著韓國瑜遭罷免成功後，「罷捷」團體今重新開放連署，早上9時開放定點填寫，民眾擠爆連署辦公室，有人自己填完後，也不忘多拿幾份給親友，甚至自告奮勇當志工要「派報」宣傳。

「罷捷」發起人王先生表示，罷免連署規則，必須有3個領銜人、罷免理由書，近期將向中選會正式申請罷免案，以鳳山選舉人口28萬多人，第一階段要1％以上連署，至少得超過2800份，第二階段則是10％則為2萬8000多件，第三階段則為投票。

王先生透露，目前連署書已達到1.1萬份，希望連署書衝到4萬份比較保險，避免日後審核遭刁難，「保證連署書都經過個人同意」，希望在40至60天內完成目標，趕在高雄市長補選前，把黃捷罷免掉，凸顯罷免制度的荒謬。

王先生不滿說，罷免案要滿1年推動，但罷韓團體卻提早啟動，但罷捷則是守法，是民間發起的，沒有任何奧援。至於為何首挑黃捷罷免，「因為她最白目」，惡意剪接市長質詢片段，靠翻白眼塑造成政治網紅，卻沒有實際作為。

黃捷今在議會受訪時表示，尊重公民權，但不希望是一個惡意的報復、沒有理由、沒有正當性的操作。這對高雄市或對全台灣的民主制度來說，都不是健康的，對於自己被當成箭靶，報復性攻擊的對象，覺得很遺憾。

(中時 )