專業特用化學材料通路商-崇越電(3388)受到新冠肺炎疫情影響，5月合併營收為5.91億元，月減11%，崇越電通謹慎保守看待下半年營運，今天除息首日股價走低，未能順利填息。

崇越電通今天除息，每股配息3.6元，由於營運趨於保守，除息首日股價走跌，呈現貼息。

崇越電通長期專注於Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案，受到新冠肺炎疫情影響，崇越電通5月營收呈現月減年減，累計今年1到5月合併營收30.19億元。

崇越電通表示，謹慎保守因應6月及下半年營運，公司將透過多樣化之產品應用做產業分配降低營運風險，著重於因疫情帶動的產業，包括醫療材料以及在家工作的筆電與伺服器(NB+Server)之應用。另一方面5G時代來臨，應用於高頻、耐熱之材料需求提升，公司已發展對應於5G手機、基地台電線纜、散熱材料等之材料，希望能降低疫情對訂單的負面效應。

(時報資訊)