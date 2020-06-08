繼在小布希時代擔任國務卿的前美國參謀首長聯席會議主席鮑威爾（Colin Powell）表態不挺川普連任後，《紐約時報》（New York Times）揭露，包括前總統小布希在內等數名共和黨大咖，今年總統大選中可能都不會投票給川普。

《紐約時報》報導6日引述匿名消息人士指出，愈來愈多共和黨人士正在猶豫，他們要多麼公開地表示不支持現任總統川普連任，或是直接表態支持篤定代表民主黨參選的前總統拜登（Joe Biden）。隨著川普以煽動性言論處理非裔男子喪命引發的全國示威抗議，再加上先前新冠肺炎疫情防疫不力，共和黨人對於是否表態愈來愈感到急切。

根據知情人士，前總統小布希（George W. Bush）不會支持川普連任，他的弟弟、曾角逐美國總統大選黨內提名的前佛州州長傑布．布希（Jeb Bush ）則還未決定投給誰。經常公開批評川普的參議員羅姆尼（Mitt Romney）確定不會支持；已故聯邦參議員馬侃遺孀辛蒂．馬侃（Cindy McCain）幾乎肯定會投給拜登，但是礙於她的兒子們未來也可能投身選舉，馬侃目前還不確定要多麼公開地表態。

(中時電子報)