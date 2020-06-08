魏海敏代表作《王熙鳳大鬧寧國府》，開賣首日秒殺5成。（摘自兩廳院售票系統）

達康.come作品《三口組》，從上周以間隔座開賣到本周開放全席次開賣，同樣秒殺完售。（摘自兩廳院售票系統）

藝文場館解封，今（8）日中午起陸續有許多節目恢復開賣，並出現搶票現象，其中由國家文藝獎得主魏海敏所主演的《王熙鳳大鬧寧國府》，在中午開賣半小時，已賣出500張，約五成票房，還有台中國家歌劇院演出的達康.come劇團《三口組》，從上周間隔座開賣10分鐘內完售，到今日中午全席次開放，也在3分鐘內秒殺完售，台中國家歌劇院表示，不排除考慮加場。

《王熙鳳大鬧寧國府》是編劇陳西汀作品，描述小說《紅樓夢》裡王熙鳳逼死夫婿小妾尤二姐的橋段，潑辣狠毒，由京劇名伶童芷苓於1982年在香港首演，很是轟動，當年25歲的魏海敏，就是在台下欣賞的觀眾。

魏海敏所主演的版本，則是2003年由國光劇團改編重製版，可說是魏海敏的代表作，除了延續潑辣旦的精神，她也著重在王熙鳳的角色性格塑造，她表示：「王熙鳳面對不同的人，都有不同的面相，像是對下人說話時，她非常高高在上，很有主子氣勢；面對丈夫賈璉、尤二姐，又有不同的算計，是一個很有心機的女子，連《紅樓夢》的作者曹雪芹都說：『王熙鳳是脂粉堆中的英雄。』都說明了王熙鳳這個角色，在性格上有多複雜。」

達康.come是由演員阿達與康康所組成的團體，兩人身高差了30公分，以一人吐槽、一人耍笨的搞笑方式，深受觀眾喜愛，這次作品《三口組》則是加入演員哈利一起演出，令觀眾期待。

(中時 )