罷韓投票落幕，根據中選會統計，同意罷免票高達近94萬票，韓國瑜確定遭罷免，不過罷免門檻卻成為討論議題。民進黨立委莊瑞雄昨指出，當初修《選罷法》降低罷免門檻，就是怕有人選上後「任你玩4年」，如今因罷韓案而傳出檢討罷免門檻，這是不對的，「當年黃國昌被罷免，人家也沒講話」。對此，自由作家洛杉基直批「這是什麼屁話？」

莊瑞雄昨指出，當初為修法降低門檻，光是發動修法連署就不容易，「豈有政黨會沒來由地胡亂發動修法」。若因韓國瑜被罷免，又要討論修法提高罷免門檻，這是不對的。他提及，當初修法通過降低罷免門檻後，第一個被民眾提出罷免的民代，就是上一屆新北市汐止選區的時力立委黃國昌，最終多數選民認為黃很稱職，所以最終罷免的結果也沒通過。莊瑞雄直言，這次罷韓同意票達93萬，超過當初當選時的89萬票，足以證明「就算門檻拉高，罷韓案還是會過」。

對此，洛杉基在臉書直呼「這是什麼屁話？」他認為，罷免黃國昌，是民間團體發動的，有用到「罷昌國家隊」嗎？國民黨有能力去動用國家資源去抹黑、造謠、羞辱他嗎？他說黃被「黑」的力道，與韓國瑜被黑的國家隊加附屬政黨加網軍力道的總和比起來，大概不及萬分之一！

洛杉基認為，莊瑞雄用這種方式刻意來誤導民眾，就是存心把人民當無腦白痴。

(中時電子報)