由於受到新冠疫情影響，台灣彩券今年銷售較去年同期減少2％，因此，彩券業者業績也受到衝擊，行政院日前核定，彩券業紓困5億元額度，從5月中旬開始接受依受到影響彩券業者申請，台灣彩券總經理蔡國基表示，截最新統計，已發出 5686萬元，該項申請至6月底之前皆可申請。

蔡國基指出，台灣彩券原本在元月份就成長59億元， 21％成長，但1至2月就只成長16億元，不過在新冠疫情期間各彩券行，尤其是立即型（刮刮樂）銷售明顯下降，因此，3至5月明顯衰退，今年來至今，銷售金額是688億元，較去年同期702億元，減少14億元、下降2％，但是電腦型比去年成長10.7億元、上漲3％，主要是立即型下降24.7億元，衰退5.8％，因此，銷售刮刮樂業者影響最大。

目前銷售刮刮樂的業者約3萬8千位 ，投注站有5500多家，因此，只要3月至5月業績較去年同期影響超過15％以上的業者都可以申請補助，電腦型每月可補助每月5千至1萬元；立即型每月補助1500元至3千元。蔡國基指出，至目前為止，11996件申請，合核件數是111322 件數，合核率是93％，其中電腦型佔7％、立即型93％。

(工商 )