著名的古董及美術品收藏富豪費恩（Forrest Fenn）在2010年時，將價值100萬美元（約新台幣3千萬元）的藏寶箱，藏在洛磯山脈內，10年來共有35萬人前往挑戰，而寶藏終於在今年被人發現。

費因原本是美國空軍飛行員，在越戰後轉變成為古藝術品商，1988年被診斷出患有癌症。覺得壽命可能不久的他，將羅馬時代樣式的青銅製箱子、數百枚金幣，雞蛋大的金塊、古代的玉雕、綠寶石、自傳等放在箱子裡，2010年時表示自己已經將遺產整理好了，將藏寶箱放置在洛磯山脈內。

這件事他只寫在回憶錄中，並且將藏匿的地方寫成24行詩公開，也讓許多人興起想挖寶的心思。至2018年4月為止，共有35萬人以上探險，也有4個人在挖寶中發生事故身亡。

這個寶箱有9公斤中，裡面的內容物有10公斤重，費恩是自己花了2次的時間將寶藏隱藏好，而他的作法，也讓洛磯山脈增加許多遊客的造訪。

6月7日時，費恩接到來自媒體Santa Fe New Mexican的電話，表示有人找到了寶藏，而那名男性的詳細資料不明，僅知道是住在美國東部，他也將照片發送給費恩，確認是不是真的。也有媒體詢問費恩，關於寶藏被找到有什麼感想，費恩表示，我沒有特別的感想。藏寶到此為止我有種半開心、半傷心的情形。

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(中時電子報)