民進黨北市議員梁文傑6日深夜在臉書PO文嘲諷墜樓死亡的國民黨高雄市議長許崑源「嚇死人，是有賭很大嗎？」，遭到各界圍剿炮轟，梁文傑隨即刪文道歉後，7日深夜再PO第2次道歉文，強調胡亂揣測是他的錯。

梁文傑2度PO文表示，從6日晚間到現在，許多人湧入他的臉書來批評指教，他虛心接受，人死為大，胡亂揣測就是他的錯，在此再次致歉。

(中時 )