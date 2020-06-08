指許崑源賭很大 梁文傑再道歉：胡亂揣測是我錯 13:412020/06/08 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨北市議員梁文傑。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨北市議員梁文傑6日深夜在臉書PO文嘲諷墜樓死亡的國民黨高雄市議長許崑源「嚇死人，是有賭很大嗎？」，遭到各界圍剿炮轟，梁文傑隨即刪文道歉後，7日深夜再PO第2次道歉文，強調胡亂揣測是他的錯。 梁文傑2度PO文表示，從6日晚間到現在，許多人湧入他的臉書來批評指教，他虛心接受，人死為大，胡亂揣測就是他的錯，在此再次致歉。 (中時 ) #梁文傑 #道歉 #臉書 #罷韓 #高雄市議長 #許崑源 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓票衝到93萬 陳敏鳳驚爆是「她」惹怒高雄人 - 政治 韓國瑜看準這「大位」？李正皓斷言：國民黨將斷根滅種20年「被屠殺」 - 政治 拒絕聯考的小子吳祥輝 向海派立委及綠媒豢養的主播主持人宣戰 - 政治 「報復性罷免」要來了？網友點名5人 「他」最危險 - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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