罷韓成功後，高市議會8日繼續進行部門質詢，但有民進黨議員質疑，工務部門首長竟以交接為由請假，沒進議會備詢。對此，高市新聞局長鄭照新表示，首長請假並非沒上班，而是交給未來會留任的文官體系做決定，「過去在看守期大量塞人事、簽公文的陋習，我們不會重蹈覆轍」。

高市議會6日繼續工務部門業務質詢，但因韓國瑜遭罷免，市府團隊進入看守時期，包括工務局、都市發展局、地政局等3位局長，全以業務移交為由向議會請假，由副局長代打，民進黨議員一早就在媒體群組貼出首長請假公文，雖未進一步發表看法，但顯然對此有所質疑。

鄭照新上午受訪時表示，政務首長進入看守期，請假並非沒上班，而是把公文留給未來會留任的文官體系做決定，而非像過去在看守期大量塞人事、簽公文，引發負面聯想，「這種陋習是我們這次不想重蹈的覆轍，希望建立良好典範」，他強調，請假絕非落跑，議員所質疑的是非常不正確且誤導的觀念。

此外，市長韓國瑜上午率局處首長到已故議長許崑源靈堂致意，也有民進黨議員私下向局處詢問，這些局處首長是否有請假？鄭照新聞訊反問，局處首長去議長靈堂上香，為什麼要請假？不是一般都會跑的行程嗎？

鄭照新指出，道路鋪平、水溝清淤等，這屆市府做出一定成績，市民也有了比較，相信接任的新市府團隊應該不會鬆懈，但對於雙機政策、滿天星、珍珠媽媽等正在進行的計畫，他期許新團隊繼續，這對長期高雄市人才培養將有影響，打底、整骨的工作短期內看不到的。

(中時 )