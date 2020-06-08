羅智強製作的圖卡。（翻攝羅智強臉書）

國民黨主席江啟臣公開呼籲民進黨主席蔡英文總統約束民進黨從政員、網路側翼，不要再抹黑打壓離世的高雄市議長許崑源。國民黨革實院長羅智強也指1450網路帶風向，誣衊許議長是「黑道」，但陳菊過去曾盛讚許議長，直斥「民進黨的不要臉，真的讓我大開眼界。」

羅智強說，許崑源議長離世之後，1450開始傾巢而出，在網路上帶風向，誣衊許議長是「黑道」。1450腦袋是裝屎嗎？許崑源有做違法的事，怎麼不把他抓起來？民進黨在高雄執政20年，意思是說這20年來，謝長廷、陳菊都在「包庇黑道」？

他說，最無恥的是，2006年，許崑源競選總部成立，陳菊還特別到場祝賀，陳菊說「許崑源會有這麼多鄉親相挺原因有二，第一、有情，第二、胸襟廣，服務選民不分黨派。」

羅智強說，民進黨的不要臉，真的讓他大開眼界。要許崑源的票的時候，就說許「有情有義，服務不分黨派」；做不好被許崑源批評的時候，就誣衊許是「黑道」。舉頭三尺有神明，蘇貞昌欺騙保生大帝，民進黨詆毀亡者，這樣的政黨，怎麼可能沒有報應？

(中時 )