今天交通部長林佳龍公布了安心國旅補助方案，啟動全民國旅。包括團體行每人每日補助700元，離島加碼1200元、自由行住宿每房折抵1000元，離島住宿加碼多折抵1次，以及觀光遊樂園入園優惠、台灣觀光巴士優惠。安心旅遊方案不分平假日，交通部粗估，可望帶動638萬人次出遊，直接、間接觀光效益將達到235億元。以下是《中時電子報》統整的優惠、補助懶人包：

●時間：7月1日至10月31日

●平假日均可使用

●自由行旅遊優惠

1.每一身分證字號限使用一次

2.入住有參加優惠活動的旅館或民宿，每房獎助1000元。

3.離島加碼：金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、臺東縣綠島鄉、臺東縣蘭嶼鄉，可再多使用1次優惠，每房獎助1000元。

自由行優惠。(交通部觀光局提供)

●台灣觀巴自由行優惠

自由行旅客參加台灣觀巴半日、1日遊行程，2人同行1人免費。

台灣觀巴優惠。(交通部觀光局提供)

●觀光遊樂業入園優惠

高中以下國民，暑假免費入園。90年7月1日(含)以後出生國民適用。

觀光遊樂業入園優惠。(交通部觀光局提供)

●團體旅遊優惠

1.本島團體行程：每人每日獎助700元，每團最少10人、上限3萬元。(2天1夜以上)

2.離島團體行程：前往金門縣、連江縣或澎湖縣團體旅遊，每人每日獎助1200元，每團最少15人、上限7萬元。

3.入住星級旅館：每人每日獎助700元，每團最少15人、上限5萬元。

4.企業員工旅遊：每人每日獎助700元，每團應至少15人，上限5萬元。

5.長天數行程：3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團應至少15人、上限7萬元。

6.聘請導遊或領隊：每團每日額外獎助1500元。

團體旅遊優惠。(交通部觀光局提供)

團體旅遊優惠。(交通部觀光局提供)

(中時電子報)