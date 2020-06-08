苗栗縣政府在苗140縣道火炎山段興建石虎安全圍籬

謝明俊／苗栗報導

為了保護石虎有安全通道，防止路殺事件發生，苗栗縣政府特別在路殺事件頻傳的苗140縣道火炎山段及卓蘭鎮23K處，興建石虎安全圍籬，其中火炎山段長達近400公尺，希望誘導石虎不要橫越路面，改由明隧道上方通往景山溪畔飲水，減少路殺事件發生。

為了減少石虎路殺事件發生，苗栗縣政府目前已在苗29線沿線設置石虎全安圍籬，並在路面下方設置石虎通行涵洞，誘導石虎由路下涵洞通往後龍溪飲水，另外，苗栗縣政府將台13甲造橋豐湖村段，設定日夜間行車速率差別，讓夜間行車降速至50公里以下，防止因車速過快誤殺石虎。

苗栗縣內另一個石虎路殺最多路段，要數苗140線，其中火炎山區及卓蘭鎮部分路段，因緊鄰大安溪及景山溪畔，向來就是石虎下山飲用水的重要區域，因此，石虎路殺事件頻傳。

苗栗縣農業處為有效減少該路段石虎路殺事件，經過實地會勘後決定以興建石虎安全圍籬方式，隔離石虎通過苗140線道路面，才能確實防止路殺事件再生，並選定苗140線火炎山明隧道兩側雙向路側，以及卓蘭鎮23K處，由工務處發包建置安全圍籬。

其中火炎山段安全圍籬，沿明隧道兩側延伸，全長超過400公尺，目前施工已完成一半，未來希望透過圍籬的有效阻隔石虎由路面穿越馬路，改由明隧道上方通往景山溪飲水，確實防止路殺事件發生。

(中時 )