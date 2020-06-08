玉山盃兩大強權爭奪冠軍賽門票，以平鎮高中組成的桃園市，以及穀保家商為主體的新北市，兩隊是去年冠軍戰組合，今年則提前在四強賽碰頭。新北市派出林昱珉，桃園市則由賴延峰掛帥，兩人近年來第4度對決，桃園市靠戰術攻下寶貴分數，新北市則在比賽後段自亂陣腳失分，最後桃園以3比0完封，明日要與高雄爭冠。

林昱珉是去年U18世界盃冠軍班底，而賴延峰去年是「穀保殺手」，長華盃和黑豹旗都在冠軍戰先發奪勝，剛好對方也都派林昱珉先發，今年王貞治盃由林昱珉扳回一城，今日是兩名強投第4度對決，讓比賽相當緊繃，前4局都沒有得分呈現投手戰。

5局下半桃園市把握機會，張翔突破林昱珉壓制，敲安後盜上二壘，接著張宥鈞關鍵安打跑回本壘，桃園市攻下首分先馳得點。

桃園市張宥鈞敲出關鍵安打，先馳得點。（陳怡誠攝）

林昱珉先發7局剛好用100球，僅被敲5支安打、失1分，隨後派出「火球男」潘文輝後援，不料8局下半新北市自亂陣腳，野手連續發生2次失誤，桃園市此局再添2分，最後便以3比0完封去年冠軍隊新北市，挺進冠軍戰，明日對上高雄市。

賽後總教練吳柏宏稱讚兩邊投手都投的精采，要得分很不容易，「兩邊投手真的太好，要突破真的要找到機會，並搭配戰術，才能得到寶貴1分，張翔的盜壘成功也很關鍵。」

賴延峰與林昱珉近1年來在各大盃賽多次強碰頭，吳柏宏則說，「不管對戰幾次都會派最好的選手，我們派賴延峰、吳秉恩，他們是林昱珉、潘文輝，幾乎都是他們出場。兩隊打起來落差不會太大，看運氣站在哪邊。」

桃園市成功挺進冠軍賽，明日早上10點要對上以高苑工商為主體的高雄市，傳統的南北名校對決，新北市則是並列季軍，桃園在2011年至2014年曾創下玉山盃四連霸，明日要再挑戰冠軍獎盃。

(中時 )