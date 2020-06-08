高雄市長韓國瑜以同意票93萬9090票確定罷免。不過，資深媒體人趙少康卻納悶一件事，為什麼投票結果和國民黨的民調做出來都不一樣？還有，把同意罷免票93萬減掉行政院副院長陳其邁在高雄市長選戰中拿到的74萬票相減，這多出的19萬票是從哪來的？

趙少康在政論節目《鄉民來衝康》上表示，國民黨每次都不知道怎麼做民調，他們到底是找誰做民調，這些做出的民調是騙人的、還是哄人開心的還是怎樣的情形。在罷免前夕，他從國民黨得到消息是大概54-57萬票間過一點，但結果卻不是如此。

趙少康直言，民調數目不準，因為民調只對高雄選民做，民調做不到北漂的，民調做不到交大清大台大的學生，民調只能做到高雄市民。那就要算這次北漂下來多少人，他就假定那一個禮拜或三天有一百般汽車加..主要是高鐵和台鐵。外界估一個高鐵可以坐一千人，如果是一百班就是十萬人。趙又補充，不是一天一百班，可能是三天一百班，有沒有他不能確定，要去查才知。但這部分是民調做不出來的。

趙少康認為，把韓國瑜的罷免票93萬減掉陳其邁在高雄市長選戰時拿到的74萬票，先假定這70多萬都是罷韓票，還有19萬票是從哪來的？所以他覺得韓國瑜陣營，特別是國民黨要去想說這19萬票怎來的，當然有可能當初投韓國瑜的票也跑來這90幾萬票中，但他認為不會太多，有沒有可能是中間選民當初支持韓國瑜，或是總統蔡英文拿了一百多萬票，但當時並沒有投給陳其邁，民進黨動員發生多少效果，還有港版國安法的影響，這些都是要檢討的方向。

(中時電子報)