全球股市持續受惠於經濟復甦訊號持續好轉、美制裁力道減緩、歐央與德國加碼救市等利多激勵而震盪收紅。富達投信表示，由於經濟觸底訊號明顯，股債買超正擴大中。

富達投信表示，整體股票型基金買超擴增到 62億美元，創近7周以來最大買超。又以美股買超逾59億美元，最為吸睛，其次為北上資金湧入陸股居次，國際股票型基金買超逾37億美元，排行第三。此外，印度也在製造業與服務業採購經理人指數較4月好轉加逐步解封激勵下，湧入資金倍增；東協股票型基金也出現難得一見全面買超的榮景。再者，多重資產基金轉為大幅買超18.5 億美元。

富達投信進一步指出，整體債券型基金連續第8週買超，且買超倍數擴增325.4億美元，創EPFR紀錄以來最大買超，除公司債買超創紀錄以來新高外，高收益債也創下紀錄以來次大買超；亞洲高收益債與投資級債，以及新興市場債持續受青睞。

(工商 )