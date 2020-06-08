台中積極建構國際門戶，在各項重大建設陸續到位下，吸引不少建商引進國際飯店爭相插旗精華地段；尤以七期新市政中心戰況最火紅，預期包括萬豪、喜來登、大倉等國際知名連鎖酒店均已蓄勢待發！

眼見接軌國際在即，台中豪宅建商如寶輝、聯聚、香港商新朗地產等，陸續進場搶推指標新案，下半年大案齊發，區域房市再起高峰。

台中飯店市場向來是熱門焦點，近年一線建商看好後市大舉獵地，攜手國際連鎖飯店品牌進軍七期，如興富發建設轉投資的「大倉新頤酒店」已動工，預計2022年完工。

另外，市政路沿線除了指標性的日月千禧酒店外，包括豐邑機構及台中商銀於市政路，將分別計畫引進萬豪酒店旗下品牌酒店；新力旺建設集團也與知名國際酒店合作，插旗市政路、惠來路口，市政路「國際大道」藍圖逐漸成形。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，位處市政路以北的新市政中心為七期核心，本就是豪宅、商辦聚集地段，吸引回流台商及企業主、高階主管搶進置產，如今傳五大國際飯店集團進駐，七期房市連帶效應已浮出檯面，包括「寶輝Sky Tower」近期率先公開，聯聚近期也將伺機進場；香港商新朗地產的「白朗峰」豪宅新成屋，預計928檔期開盤，屆時將引爆激烈廝殺戰。

此外，目前七期市政路新案開價已站穩6字頭，但近2年建商購地頻頻甚至屢創新高，長期來看，房價漲勢不容小覷。

(工商 )