台翰（1336）公布5月營收達1.06億元，月增12.51％、年減45.8％，在新冠肺炎疫情趨緩後，台翰與主要客戶及其相關供應鏈皆配合東南亞各地區政府以「漸進式」重啟部分區域經濟活動，挹注公司5月營收較上月成長12.51％。
台翰表示，隨著疫情趨緩，東南亞各地區政府於5月中後以「漸進式」重啟部分區域經濟活動，而台翰除了越南廠以產能稼動率75％有限度量產的方式滿足客戶需求，菲律賓廠也已於5月16日正式復工，逐步恢復出貨力道，是5月營收成長主因。
台翰強調，菲律賓目前稼動率僅20％，但未收到任何客戶取消訂單的情形，展望2020年第二季，台翰維持審慎樂觀看法。
雖疫情對台翰整體營運帶來嚴峻的挑戰，但除了主要印表機／事務機客戶為搶占市場份額加快推出新品上市的步伐，新南向商機也重掀，整體有助台翰戮力全方位財務業務推進，台翰拚第二季營運觸底。
(工商 )
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