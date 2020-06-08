住在泰國東部春武里府、25歲的尤詩卡（Yothika Kaewkham）因為牙痛到受不了，就去藥局買了消炎止痛藥「布洛芬（Ibuprofen）」，早餐及午餐後各吃了一顆，沒想到幾個小時候，全身起了蕁麻疹及水泡，而且病症急速惡化，尤詩卡對丈夫說「我覺得我身體內像是有火在燒一樣，快要受不了了。」丈夫連忙帶她去醫院。

尤詩卡的皮膚潰瀾地很快，而且水泡佈滿全身，只要一碰到，表皮就會剝落，露出中間粉紅色的部分，像是被火燒傷一樣。醫生連忙將她送到急診室去，治療了7天，之後才轉診到一般病房。

醫生在她要出院的時候說，「身體要完全恢復需要很長的一段時間」，尤詩卡也才了解到藥物過敏的可怕。

泰國食品醫藥局副局長素拉喬科（Surachoke Tangwiwat）醫師表示，布洛芬引起的藥物過敏，比乙醯胺酚嚴重很多，尤詩卡能撿回一條命，已經算是幸運了。

另外根據美國食品藥品監督管理局的記載，布洛芬的過敏反應包括蕁麻疹，臉部腫脹、紅斑等，嚴重的甚至造成中毒性表皮壞死融解症（SJS），還有20%過敏的民眾，會造成敗血症及多重器官衰竭。美國先前也有男子因為吃了抗憂鬱症的藥，造成皮膚剝離、雙眼失明。在服用藥物前最好尋找醫師諮詢後再使用，以免得不償失。

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(中時電子報)