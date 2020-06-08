位於美國北達科他州沃德郡的託兒所「Country Steps Daycare」，在2019年12月發生負責人、34歲的女性將5個月大的男嬰「拋飛」，導致重傷的情形，在本月開庭時，才知道女子平時是用極暴力的手段對待嬰兒們。

根據警察提供的筆錄，經營託兒所的莎拉（Sarah Babinchak），只因為才5個月大的男嬰「不打嗝」，就將男嬰往床上一丟，結果男嬰的頭顱敲到床邊，引發痙攣，結果到院時，才發現男嬰有頭蓋骨骨折及腦內出血的情形。在醫生講解後，警察發現男嬰有被虐待的可能性，於是開始調查。

調查後發現，當時也在現場的7歲女兒及1歲小女孩都表示，只是因為男嬰不打嗝，莎拉就非常生氣，把嬰兒往床上一拋。另外也有許多家長反應，「我女兒流鼻血，臉上也有受傷的痕跡，回家後我馬上帶她去看醫生，結果3個月後又有同樣的情形」、「到這家託兒所之後，小孩回家後常常嘔吐」。

而且警方在搜索後發現，住宅與託兒所共同的主臥室沒有上鎖，櫃子裡還放著槍，而廁所內還放著刮鬍刀，完全沒有盡到善良管理人的責任。

莎拉被以加重虐待12歲以下孩童罪起訴，全案將在8月份判決。

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(中時電子報)