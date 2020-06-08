高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨將派誰補選，迅速成為熱門話題，國民黨青年團總團長、中常委田方倫就建議，「國民黨不如從此痛定思痛，推薦一個年輕、素人、專業的候選人，給民眾看到國民黨全新的形象」。

韓國瑜6日罷免通過，待中選會7日內公告投票結果，依《公職人員選舉罷免法》規定，他將在1周內解除職務，4年內不得再選，高雄市長需於3個月內辦理補選。民進黨方面，有望由現任行政院副院長、前高雄代理市長陳其邁接棒投入補選，而國民黨方面，目前仍在尋覓適合人選。

田方倫昨(7日)在臉書發文，就罷韓後高雄市長補選人選一事表示，「即便韓的施政給高雄帶來很不一樣的一年半，但接下來國民黨在高雄面臨的是民眾極度的不滿，不如從此而起痛定思痛」，「推薦一個年輕、素人、專業的候選人，給民眾看到國民黨全新的形象」。

他認為，「國民黨從2020的最低點觸底反彈，需做好長期在野的準備，培育更多青年人才，重新贏回高雄市民以及全國人民的信任」。

國民黨中常委田方倫臉書。(圖/翻攝 田芳倫臉書)

(中時電子報)