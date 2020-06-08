卜蜂(1215)上週決定暫停花蓮養雞場的興建，董事長鄭武樾說，自己是台灣人，絕不會破壞當地環境，在花蓮投資，一切依照流程申請，花蓮種雞場2甲地只養2.5萬隻雞，雞糞妥善處理、沒有廢水，可惜的是這些根本沒有機會跟當地民眾溝通，只好做出決定暫停的決定。未來民眾若願意溝通，大家都能再討論，若不建場，土地也可處分，沒有損失，同時也另外在尋找土地接續投資。

鄭武樾認為，花蓮建場主要是溝通不良，也有一些政治色彩，不明白為什麼會這樣，其實到花蓮投資養雞場飼料運送成本提高，並不一定會獲利，卜蜂絕對不會破壞當地環境。在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。目前也在台灣的西部找地，若找到合適土地，不排除放棄花蓮蓋場計畫。

鄭武樾也表示，去年的污泥事件上，卜蜂是受害者，因為卜蜂多年來都委託甲級處理廠處理，但環保局兩年前更改規定，要求業者盡到追蹤責任，不過卜蜂卻未注意到這點，這方面卜蜂的確有管理上疏失，除概括承受，也將盡力在今年6月將受污染地區恢復原貌。

(時報資訊)