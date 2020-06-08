孫大千。（《POP搶先爆》提供）

國民黨政策會副執行長孫大千今天接受POP Radio《POP搶先爆》專訪，談到韓國瑜的下一步，孫大千表示，韓國瑜將在任期屆滿後好好休息，並呼籲「請大家放過他吧」！

韓國瑜獲得93萬餘張罷免票，主持人詢問是否影響韓的心情？孫大千回應，一個月前就評估罷韓結果不樂觀，「當時是以民進黨在高雄的基本盤推估4成2的票數。」他表示，罷免票數多少都不影響韓國瑜的心情。

韓國瑜對於罷免結果在臉書發表千字文，並提到「真正勝負輸贏在選舉落幕後才開始」，被外界解讀有意東山再起。孫大千則提出不同看法，他表示輸贏不見的是韓國瑜的輸贏，可能是國民黨的輸贏。

至於是否建議韓國瑜選國民黨主席？孫大千回應「會建議韓國瑜做身為國民黨員應該要做的事」，他認為韓國瑜真的需要養傷，「很少有政治人物被瘋狂修理、照顧」。

對於高雄市長將面臨補選，外界傳言江啟臣「御駕親征」。孫大千聞言表示「這甚麼時代了，真的相信御駕親征能選上？」孫大千認為，國民黨在高雄市長補選一場非常艱困的選舉，「有人能背起十字架，我一定對他相當的佩服」。至於誰能擔負大任？孫大千表示，情勢不利國民黨，但國民黨仍不會缺席。

對於民眾黨祕書長謝立功提出藍白合作，孫大千則表示，如有好的人選，也不失為好的方法。

進入夏季洪汛時期，高雄市代理市長將面臨登革熱與颱風季考驗。孫大千認為，民進黨應不會讓陳其邁擔任代理市長，「你（陳）哪來時間選市長」，孫大千認為若指派陳其邁任代理市長，而陳其邁又有意參選高雄市長，「這樣和韓國瑜也差不了太多」。

孫大千同時認為，罷韓案打開了政治惡鬥的潘朵拉盒子，「對任何一個民意代表而言，免對一個罷免案如同一次選舉」，由於目前罷免案的門檻太低，經過罷韓後，將會食髓知味。

(中時 )