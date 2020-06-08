家住後龍鎮偏郊海埔里的陳姓失智老婦，日前獨自搭公車赴後龍鎮市區辦事，結果時間太晚沒有公車回家，陳婦呆坐中山路統一超商內不知所措，竹南警分局後龍分駐所員警執行超商防搶勤務，發現陳婦上前關心得悉後，主動將陳婦送回家中，讓家人鬆了一口氣。

後龍分駐所警員陳柏均、許培琪，是在日前深夜23時30分許，巡邏行經後龍鎮中山路統一超商，發現有名老婦獨坐店內，滿臉無助，員警上前關心，陳姓老婦表示，先前她搭乘公車到鎮上辦事後，因時間太晚而無法返家。

由於老婦無法清楚說出住處，經員警利用M-Police查詢，順利護送老婦返回後龍鎮海埔里住處。家屬表示，母親年事已高，外出後總是認不得回家的路，全家已外出尋找母親多時，急得像熱鍋上螞蟻，正要去派出所報警協尋，幸好遇到熱心的員警將母親護送返家，非常感謝員警協助。

竹南警分局提醒民眾，多加關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，109年起為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，警察局推動指紋建檔工作，主動宣導曾有迷途紀錄的長輩及家屬，建立失蹤者指紋資料，民眾若有需求，可至警察單位申請指紋建檔，以防家人不慎走失時，透過指紋建檔系統，迅速聯絡通知家人帶回團圓。

(中時 )