港星李若彤因演出1995年版《神鵰俠侶》的小龍女走紅，還擁「最美小龍女」的稱號，而李若彤也是凍齡美魔女的代表，不過53歲仍小姑獨處的她，卻總被網友問「你為什麼還不結婚？」對此，李若彤也發文把答案全說出來。

李若彤昨（7日）在微博透露，她常收到網友問「你為什麼還不結婚？」對此，她也不禁反問「為何一定要結婚？」李若彤認為，若沒有在對的時間、遇到對的人，不結婚總比找錯人、硬湊好。

李若彤微博全文。（圖／取材自李若彤微博）

同時，李若彤也喊話：「無論你是男性或女性，我都希望你不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定」，並呼籲要懂得尊重別人的決定，因為那是別人的人生，李若彤的單身觀點獲得許多網友共鳴，紛紛留言狂讚。

李若彤出道至今約30年，雖然維基百科顯示她是1973年出生、46歲，但李若彤在1986年錄取空姐時，當時已19歲，推算下來她今年應是53歲，但李若彤的真實年齡為何，至今仍是一個謎。

(中時電子報)