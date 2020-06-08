基隆一名李姓男子在今年5月5日於網路發文表示，自己老婆不願意與他談話，因此在臉書上預告「鄭捷第二要來了」、「等等路人被砍到先說不好意思」等言論，造成基隆當地民眾一片驚慌，警方立即衝動警網將他逮捕，而他持刀恐嚇原因竟然是因與女友吵架心情不好想要抒發。基隆地檢署偵結後，將李男依犯恐嚇公眾罪嫌起訴。

警方調查，李姓水電工之所以動起隨機殺路人的念頭，主要是他與女朋友有過爭吵，藉此飲酒消愁亂發文紓發心情。警方已在該名男子的臉書上截圖取證，將李男以刑法151條恐嚇公眾安全罪偵辦。

據了解，李男在今年5月5日在臉書發文稱說，「等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」引起基隆地需民眾恐慌，紛紛上網爭相告知並打電話報警。

基隆警方事後立刻循線將李男逮捕，經檢方複訊後向基隆地院聲請羈押。但基隆地院裁定李男犯罪嫌疑雖屬重大，但所的犯為本刑最重2年以下有期徒刑，且有固定住所，雖有多項前科，但均無通緝紀錄，這次又是在家睡覺中為警察查獲，主動交出刀械，沒有逃亡之虞，無羈押原因，最後吳寶是回並限制住居。但要求被告在被告同意下，安排警員陪同帶被告前往精神科了解狀況。全案經基隆地檢署偵結後，依恐嚇公眾罪起訴。

(中時電子報)