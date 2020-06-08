大陸國新辦8日舉行《海南自由貿易港建設總體方案》發布會，其中，中共海南省委書記、海南省人大常委會主任劉賜貴表示，「管得住」才能「放得開」，海南自貿港全島封關後最重要是防止走私。

劉賜貴在會上表示，近年海南確定了18個先導性項目，對大陸中央「1＋N」政策體系，結合海南的實際細化、推進落實；特別的是，這2年來，在光、電、氣、路、水資源等相關基礎建設方面，打下了很好的基礎。

劉賜貴透露，海南同時在謀畫推動智慧海南建設，在國家發改委等部門的支持下，智慧海南方案已經經過大陸中央批准。

劉賜貴還強調，海南近年嚴格控制房地產，海南的房地產不是外面想要多少就建多少，海南不能成為房地產的加工廠，「土地是有限的，而且歷史上也有過教訓，所以在構建現代化產業體系方面不能是單一的。」

對於招商引資的成果，劉賜貴表示，這2年，海南大力吸引外資，2年來新增了44.4萬戶的市場主體；另外，新開工的1億元（人民幣，下同）以上的項目有572個，總投資5828億元，其中，10億元以上的有125個，總投資4431億元，總投資在100億元以上的項目有5個。

劉賜貴表示，為了實現「管得住」才能「放得開」這一目標，海南建立了完善的社會體系，自全島封關後，最重要的就是防止走私，而近年也針對走私建立了近岸、近海、海岸線以及島內等多道防線。

(旺報 )