美國屢次針對陸企出手，大陸為了解決這樣的困境，開始加速「去美化」腳步，並強力扶植自家半導體，以達到供應鏈自製，不過，美國研調機構表示，至2024年大陸製造的晶片將只占市占20.7%，遠遠低於大陸原訂目標的70%。

日經新聞報導，在疫情過後，美國大力邀請半導體廠回美生產，同時，針對華為等陸企的限縮也越來越緊，這也讓大陸開始積極推動半導體自製化。

據大陸去年發布的「中國製造2025」報告可以看到，大陸預期IC內需市場2020年自製率要有40%，2025年更高達70%，然而，美國市調IC Insights預估，大陸的晶片製造至2024年，僅占當地市場20.7%，別說2025的70%了，連40%都還有許多空間；因此，大陸晶片要自給自足可能還需要很大的努力。

同時，報導中還提到，儘管大陸極力扶植自家半導體，但許多陸企還是得依靠三星、英特爾、台積電等國際大廠，恐怕到2024年時，它們仍將至少占大陸晶圓總產量的一半。

(中時電子報)