台灣彩券第四屆發行以來大樂透最大頭獎9.36億元於5月開出，由一名幸運兒獨得，獎落台中市南屯區的「欣賦彩券行」；台彩總經理蔡國基今透露，這名幸運兒是60幾歲的台中人，平常都是開車、由太太下車買彩券，通常消費僅100、200元，唯獨這次大樂透連槓24期、獎金實在太誘人，上班途中看到停車方便的彩券行，自己再加碼3000元，結果抱回9.36億元最大獎，中獎人直呼「覺得自己一直在作夢」。

蔡國基表示，這名幸運兒在醫療領域工作，外型耳大、臉方，頭大、眼睛細長，自己停車加碼買的3000元大樂透，分六張、每張10注以電腦選號購買；幸運兒因得知光顧的「欣賦彩券行」開出頭獎，兩天後上台彩官網App兌獎，驚覺自己就是頭獎中獎人，心情非常高興，回家請太太猜「我有什麼喜事？」，太太猜了很多次都沒猜中，隨口說「該不會中大樂透吧!」，中2萬元、10萬元、幾十萬元，猜到最後才知道大樂透中頭獎。

幸運兒太太剛開始不太相信，還上台彩網站再次確認，夫妻倆「覺得一直在作夢」，直到兌獎前一天，才覺得中頭獎9.36億元是真的。

對於未中大獎的彩迷，也不必灰心；蔡國基表示，今晚開獎的威力彩，頭獎上看7億元，路過不要錯過，自己加碼才有機會中大獎；蔡國基也轉述這名頭獎中獎人，最想送給彩迷的一句話，即「有買有機會」。

(中時 )