台中銀證券為響應證券金融主管機關提升直接金融，協助中小企業募集資金的政策，今（8）日台中銀證券專業財顧團隊在高雄分公司開幕之際，與非製造業的星譜生醫、券券文化傳媒簽訂中小企業邁向資本市場財顧輔導合約。

星譜生醫股份有限公司成立於1989年，多年來堅持產品全專利、全配方、認證、登記嚴格把關的原則，遵循著天然、美麗、健康的經營理念，受到廣大消費者的認同，與各大連鎖藥妝通路商、CBS通路、大型百貨量販店、地方知名診所、藥局、大型連鎖藥局及專業沙龍，合作建立上千家完整的服務通路。

券券文化傳媒股份有限公司的使命是探索、發現、嚐鮮！其所推薦的台灣私房餐廳，是券券美食故事開發團隊一家一家走訪的店家，期待小巷弄間的餐廳有機會款待新的來客！讓消費者用嚐鮮的心情在巷弄間來場美食小旅行。

台中銀證券董事長葉秀惠表示，系統化、制度化、合理化，以致公開透明化是證券市場「公開發行」的基本條件，跨過公開發行的門檻以後，登錄興櫃、股票上櫃上市就順勢而為。星譜生醫的產品在全專利、全配方、認證、登記的基礎上，包裝標示完全公開透明；券券的寄券刷卡、信託、記帳系統也是希望透過公開透明的「Credit」，降低成本提升效率和獲利。把握「系統化、制度化、合理化、公開化」的原則，就方便「提綱挈領」。

葉秀惠同時表示，今天台中銀證券、星譜生醫、券券文化傳媒因發展本身的利基價值，也為與上下游的中小企業共同服務目標市場客戶，簽訂財顧輔導合約；在台中銀證券具備優秀資歷的承銷團隊合作，加以適時聯結台中銀行集團資源，協同星譜與券券共同引領各千家以上的中小企業以系統化、制度化達成服務優化；以合理化、公開化創造信用，逐步朝提升直接金融、協助中小企業募集資金的政策方向落實執行，創造多贏局面。

(工商 )