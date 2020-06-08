不僅新冠肺炎防疫有成，台灣在口蹄疫上近日也傳來好消息，農委會副主委黃金城今天表示，世界動物衛生組織（OIE）最快於下周一宣布我國為口蹄疫的非疫區，因此豬肉外銷可望重啟。

黃金城表示，OIE原先要在今天完成各會員國的通訊問卷，只要各國同意，台灣就可脫離口蹄疫區，但由於OIE今天臨時更改議程，審查俄羅斯的動物疫情，因此台灣被列為非疫區還要再等等，最快下周一會有答案。

1997年前，台灣農村幾乎家家戶戶都在養豬，光靠豬肉外銷就突破新台幣600億元產值，每年約有600萬頭毛豬被外銷至日本。不過1997年爆發口蹄疫後，國內養豬產業一夕腰斬，政府撲殺400萬頭豬隻防疫，但在養頭數也從破千萬降至600萬，且不得外銷。

多年前我國政府便試圖為口蹄疫拔針，但最終仍然破功，直到2018年7月拔針計畫重啟，至2019年6月底國內才首度一整年未爆發口蹄疫，取得申請OIE非口蹄疫區的門票，農委會也於2019年下半年提出申請。

對於豬肉重啟外銷，農委會主委陳吉仲更是早就超前部署，宣布新加坡為首波國產豬外銷地區，且最快7月可成行，但黃金城認為，就算下周順利被列為非疫區，新加坡還是要派員來台查場、巡視我國屠宰、檢疫流程符合當地規定，但受新冠肺炎影響，目前星國官員暫無法來台，因此實際外銷時間勢必將延後。

至於台灣養豬業還有沒有辦法重返過往榮景？黃金城說，現在時空背景不同，環保意識也抬頭，要再增設養豬場恐怕會有困難，但樂見未來解禁後國內養豬戶在現有豬舍內增養，目前國內豬隻在養頭數約為550萬，因此可預期在口蹄疫拔針後在養頭數有望達650萬，但應不會超過此上限。

(中時 )