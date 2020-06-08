彰化縣達德商工主秘黃麗玲，在達德商工服務超過30年，被學校師生尊稱為「大媽」，從老師、圖書館主任，一直到主秘，不管什麼職位都堅守崗位，陪伴達德的孩子成長茁壯，但大媽在上月26日，因胰臟癌過世，享年60歲，消息傳開也讓全校師生都相當不捨。

達德商工校長許維純說，黃麗玲相當樂觀，總是帶給大家溫暖，還記得20年前她說要帶著孩子一起從事志工服務，還將技職教育融入，到學校附近訪視獨居老人，幫老人家修理水電、剪頭髮，在輔導學生之餘，也不忘照顧弱勢家庭，令人感動。

而達德商工老師許世宗也是黃麗玲的學生，他說年輕時比較叛逆，結伴飆車打架等，後來當了春暉社長，讓他逐漸改變，畢業後選擇留在學校服務，一路跟著老師學習、後來進修才成為達德老師，受到老師的鼓勵與照顧很多，老師離開他也相當難過不捨。

許維純說，兩人從年輕認識到現在，對教育工作的熱忱與年輕的心，一直保持炙熱沒有改變，在教育這條路上，20幾年來都有黃麗玲的陪伴，一起分享有快樂有淚水，人生有這位夥伴讓他相當感恩，會繼續傳承她對教育與關懷社會的熱忱，延續服務

黃麗玲在杏壇服務將34年，作育英才無數，曾獲教育部杏壇芬芳獎、教育大愛獎，其離開讓師生都相當不捨，黃麗玲告別式將於6月11日上午8時20分在社頭鄉朝興村水源路4號(朝興第六示範公墓景福廳) 舉行。

(中時 )