京東集團8日在港交所公告，宣佈當天上午9點正式啟動香港公開發售，公開發售價不超過每股236港元，預期定價日為6月11日。據澎湃新聞報導，此次京東在港二次上市，全球發售股數為1.33億股，其中香港發售665萬股、國際發售股數1.2635億股。

根據招股書內容顯示，按公開發售價不超過每股236港元計算，經扣除應付的預計承銷費用及發售費用後，假設超額配股權未獲行使，則全球發售募資淨額約為309.88億港元，假設超額配股權悉數獲行使，則約為356.49億港元。

股權結構方面，京東董事局主席兼首席執行官劉強東持有京東15.1％的股權、騰訊持股17.8％、沃爾瑪持股9.8％。劉強東投票權為78.4％，騰訊為4.6％，沃爾瑪為2.5％。

京東指出，擬將全球發售募資淨額用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高運營效率；投資一系列關鍵營運系統如智慧定價及存貨管理系統、智慧客戶服務解決方案及全管道智慧零售平臺，以進一步提升零售技術與客戶參與度

另外也將投資於物流技術，實現物流數位化；整體研發能力，吸引和培養世界級軟體工程師、人工智慧專家及其他研發人才等。

(旺報 )