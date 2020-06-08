高雄市長韓國瑜罷免案以93萬票通過，成為首位被罷免的縣市首長，國民黨智庫副董事長連勝文指出，「我不認同罷免跟市政做得好壞有關聯」，「與其檢討韓國瑜，不如檢討國民黨過去一年為什麼可以犯這麼多錯誤」，才會導致總統敗選又失了高雄。他直言「國民黨會淪落至此是因為2個字：自私」，都是因為國民黨高層的自私，才會面臨現在的局面。

連勝文今天中午接受POP Radio《POP搶先爆》專訪，強調韓國瑜被罷免不是因為市政做不好，歸根究底還是總統大選問題的延續，市民不滿韓上任高雄市長沒多久，就參選總統。

連勝文表示，若要說從韓國瑜遭罷免學到什麼啟示，「誘惑來的時候要能夠擋得住」，尤其是活在這麼多掌聲、這麼多人把你當救世主的時候，當旁邊的人都在拱你，很難看清楚事實、誤以為自己的判斷都是對的，在這氛圍下如果沒有把持好，很容易中了別人的計。

連勝文說，當初韓國瑜決定參選總統前沒有跟他討論過，當時韓已在高雄，身旁有一群幕僚和朋友，「我一直不認為韓會出來參選總統」，後來韓決定參選讓他非常訝異，但身為黨的義務幹部還是支持黨推出的候選人，即使知道再怎麼辛苦、逆風前進也是要做。

連勝文直言「一直很不喜歡國民黨要塑造超級明星、救世主的文化」，大約從2006年左右開始，國民黨總想推Super Star，「變成全黨靠一人」，像是跟在明星旁邊走，但應該要以組織群體為重，選舉是一整個團隊作戰。

他說，民進黨就是這樣，當初蔡英文接黨主席時也不是 Super Star，也是靠一群人一起打上來，因此國民黨除了檢討個人、也應該檢討組織，了解為什麼國民黨會讓大家這麼失望。

(中時 )