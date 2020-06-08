愛爾蘭格鬥拳手麥葛雷格(Conor McGregor)前日忽然宣告退役，UFC痛失格鬥史上最會賺錢的明星。隔日他接受美媒ESPN專訪說：「他們讓我不斷增重和減重，然後給安排我打那個蠢比賽，我他X的不在乎，我不玩了。」

今年初，麥葛雷格三拳兩腳打倒了「牛仔」賽隆尼(Donald Cerrone)，格鬥的鐵籠似乎不再吸引他。麥葛雷格說：「我沒有目標了，我試著燃起熱情，但我沒辦法。」算上2016年和去年，這是他近年第3次決定「退休」。

這起因於45歲傳奇人物席爾瓦(Anderson Silva)的指名挑戰，31歲的麥葛雷格說：「乍聽很棒，但假設我走出去打倒他，大家會說他已經過了巔峰，結果也沒有意義。」

由於席爾瓦體重很重(84公斤)，UFC又叫剛減重的麥葛雷格再去增重，讓他覺得很煩。這些年麥葛雷格的身體歷經65.7公斤、69.3公斤、70.3公斤、76.2公斤、77.1公斤。他是UFC史上首位同時持有兩個量級冠軍的拳王(羽量級、輕量級)，後來他挑戰更重的次中量級，可惜沒贏。「現在他們又叫我加到176磅(79.8公斤)，我不玩了。」

(中時電子報)