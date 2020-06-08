連鎖咖啡Local King路易莎咖啡宣布，自6月8日起在官網公告的限定門市推出新餐食「戰斧豬排佐泰式冬蔭酸辣飯」，為大型連鎖咖啡店提供排餐創舉，並實現吃貨對歐式Cafe的想像。

路易莎咖啡「戰斧豬排佐泰式冬蔭酸辣飯」訂價240元，憑黑卡內用搭配任一飲品，即享戰斧豬排7折優惠只要168元，飲品以訂價或當期黑卡價計算。

路易莎咖啡推出的「戰斧豬排佐泰式冬蔭酸辣飯」，標榜嚴選上等戰斧豬排，用義式花香醬和海鹽紅酒醃製一晚，軟化肉質讓清雅香草香料入味，經高溫烘烤鎖住肉汁做出外酥內軟的口感。傳統泰式冬蔭酸辣拌飯搭襯，酸、辣、甜、鮮、香，味蕾超展開，米粒飽滿、黏性極佳的台梗九號米，整體層次豐富，酸辣醒胃令人食指大開。

路易莎咖啡近來不斷推出各種餐食，希望提供消費者一杯好咖啡外，也能成為約會聚餐的好選擇，邁向歐式咖啡餐館，開拓新商機。除了新品戰斧豬排外，也推出餐食超人氣商品「青醬雞肉米粒麵」選用義大利米粒麵煨煮，軟中帶Q吸滿湯汁，醬香肉嫩讓人食指大動，還有濃鬱迷人香氣的「松露菌菇燉飯」、和微嗆軟嫩入味的「川味牛腩飯」也都是主廚推薦餐點。

路易莎咖啡同時宣布，即日起，精選餐食全系列搭任一飲品現折10元，強調在路易莎從早到晚都能找到飽足一頓的美味。

(工商 )