北市中山橋死亡車禍，車速飛快上橋畫面曝光。

台北市中山橋今（8）日凌晨發生一起死亡車禍，29歲張姓男子駕駛借來的福特轎車，車速飛快衝上橋，失控撞上中央分隔島，張男疑似未繫安全帶，整個人噴飛，頭部撞擊分隔道上的路燈燈桿慘死。對於高速駕駛又疑似沒繫安全帶，網友嘆：「給你瑞典坦克都沒用」；還有人諷刺表示「謝謝分隔島、路燈桿為民除害！」。

這起車禍發生在凌晨3時許，張男駕車高速衝上中山橋，右轉時失控撞上中央分隔島，加上他似乎未繫安全帶，頭部直接撞擊分隔道上的路燈燈桿，整個人噴飛到對向車道。轎車因嚴重撞擊，左側幾乎全毀，前後輪還脫離車身，滑行數十公尺。分隔島上的路燈桿，甚至還卡著一塊車身鈑金。

據了解，張男昨天深夜向10多年交情的好友借車，對方知道他無照，一度猶豫，他一再懇求，對方才答應借車3小時。張從新北市中和住處開往台北市，凌晨3時許疑似要駛往士林還車，才剛開上中山橋不久，就失控撞分隔島慘死。

這則新聞被轉貼到《mobile01》，網友們紛紛表示：「不繫安全帶又開這麼快給你瑞典坦克都沒用啦」、「謝謝分隔島、路燈桿為民除害」、「車速過快又不繫安全帶....自然淘汰法則....一路好走!!」、「超多傻子買車時 斤斤計較那些安全配備 但是事後卻買安全帶扣 要不然就是警示音解除 或是繫上安全帶卻壓在身後 所以死掉其實一點也不冤枉」、「社會不定時炸彈又少一顆了 不用怪別人冷血 因為 駕駛在自爽時也沒考慮過他人」。

(中時電子報)