根據實價揭露，台中赤鬼牛排原本在大墩路的店面，房東去年以8.7億元脫手，較買進價格低了2千多萬元。而當初赤鬼牛排會離開就是因為租金調漲太多，如今房東可說是賺了租金賠了房價。

在台中有「餐飲華爾街」美名的公益商圈，前幾年因多家大型餐飲集團進駐，因此快速拉高租金水準。而從赤鬼牛排原本在公益商圈大墩路承租三角窗店面，2017年，因無法負荷每個月80萬元的高租金，加上房東還想漲租，因此決定搬家。該店面在閒置10個月後，由健身中心承租。

根據實價資訊顯示，曾是赤鬼牛排大墩店、如今為健身房的店面，去年底以8.7億元出售，與2013年入手價格相比，賠了2178萬元。

ET Today房產雲、經濟日報報導，根據謄本資料顯示，買家是東方盛資本有限公司，具有醫療器材背景。房仲業者指出，該店面若全部出租，年租投報率應可達2%，推測店面地段佳，且帶租約出售，成為買家出手的原因。

(中時電子報)